An England huet sech Arsenal wichteg Punkten an der Course ëm d'internationaalt Geschäft geséchert. Mainz muss an der Bundesliga weider zidderen.

Um 31. Spilldag an der Bundesliga huet Augsburg zu Mainz mat 2:0 gewonnen. An der 29. Minutt huet de Gregoritsch d'Lokalekipp mat 1:0 a Féierung bruecht. Augsburg huet duerno de Match kontrolléiert a stoung defensiv gutt, sou datt Mainz sech kaum eng Chance erausspille konnt. Fir d'Decisioun huet de Finnbogason gesuergt. An der Nospillzäit huet hien den 2:0 markéiert. Duerch dës Defaite bleift Mainz am Tabellekeller. Si sti mat 30 Punkten op der 15. Plaz. Op der Relegatioun steet Freiburg och mat 30 Punkten.E Sonndeg den Owend spillt nach Schalke géint Köln.

Premier League

Arsenal huet sech um Sonndeg mat 4:1 géint West Ham United behaapt. An der 51. Minutt waren d'Haushären duerch de Monreal mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 64. Minutt huet den Arnautovic op 1:1 ausgeglach. Arsenal huet duerno awer weider no vir gespillt a wollt d'Partie onbedéngt gewannen. An der 82. Minutt ass hinnen dann och den 2:1 duerch de Ramsey gelongen. 3 Minutten drop huet de Lacazette op 3:1 erhéicht an an der 89. Minutt huet hien du mam 4:1 och fir d'Schlussresultat gesuergt.Tëscht Stoke City an Burnley gouf et een 1:1-Remis.

Ligue 1

Am franséische Championnat huet Nice mat 1:0 géint Montpellier gewonnen. Den entscheedende Gol huet de Lees Melou an der 59. Minutt geschoss. Nice steet an der Tabell op der 5. Plaz.

Serie A

Lazio Roum gewënnt 4:0 géint Sampdoria Genua. No der éischter Hallschent loungen d'Haushäre scho mat 2:0 a Féierung. De Milinkovic-Savic hat an der 32. Minutt den 1:0 markéiert an an der 43. Minutt huet den de Vrij op 2:0 erhéicht. No der Paus huet den Immobile duerch Goler an der 85. an 88. Minutt fir d'Decisioun gesuergt.Donieft huet Inter Mailand bei Chievo Verona mat 2:1 gewonnen.