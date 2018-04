© Archiv

Bei den Häre war de Christophe Kass iwwer 10.000 Meter op der Piste dee Séiersten. Den Athlet vun der Fola ass no 32 Minutten 56 Sekonnen an 41 Honnertstel iwwert d'Arrivée gelaf a gewënnt domadder och de Championstitel. Den Abiel Tesfu vum Celtic gëtt den Zweeten an enger Zäit vun 33 Minutten 48 Sekonnen an 39 Honnertstel. De Leefer aus dem Erithrea huet net fir d'Lëtzebuerger Championat gezielt.Sëlwer a Bronz am Championnat ware fir de Max Lallemang an de Fränk Schweitzer.Bei den Dammen heescht déi nei Lëtzebuerger Champione Liz Weiler. Si war eleng um Depart an ass eng Zäit vun 39 Minutten, 45 Sekonnen an 15 Honnertstel gelaf.