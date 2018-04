© VDL

Den 12. Mee ginn Owes um 19 Auer d'Rekordzuel vun 16.000 Leeferinnen an Leefer bei der LuxExpo un den Depart vum Nuetsmarathon an der Stad. Bei der 13. Editioun, déi zanter Mäerz schonn ausverkaf ass, sinn nees 1.000 Sportler méi zougelooss, wéi nach virun engem Joer.



D'Zuel vun deenen déi de Marathon lafen, bleift dogéint stabel. Op der Pressekonferenz de Moien, hunn d'Organisateure matgedeelt, datt déi nei Passerelle ënnert dem renovéierten Pont Adolphe, der aler Bréck also, an de Parcours agebaut gouf. Trotz den Aarbechten un der Streck vum Tram däerf awer och weiderhin iwwert d'Rout Bréck gelaf ginn.



De Budget fir de Marathon z'organiséieren leit bäi 1,7 Milliounen Euro, dovun ginn 75 Prozent vun de Sponsore gedeckt.







PDF: ING-Marathon Presentatioun (de)



PDF: Communiqué de Presse (de)



PDF: Den Zäitplang vum Marathon



PDF: Busnavetten