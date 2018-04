Den Tabellendrëtten Holstein Kiel krut nämlech Besuch vum Tabellenzweeten Nürnberg. D'Partie goung mat enger 1-3 Néierlag fir Kiel eriwwer. Kiel verpasst d'Chance, fir laanscht Relegatioun ze kommen, woubäi hannendrun Regensburg nees op Plaz 3 kann hoffen.E Méindeg war och ee Lëtzebuerger am Asaz, dat an der Premier League Two. Denhuet mat der U23 vu Middlesbrough géint d'Alterskollege vu Southampton missen untrieden. Déi wanne mat 2-1 géint d'Equipe vum Lëtzebuerger, deen awer vun Ufank u gespillt hat.Dehuet dann och mat Norrköping a Schweden gespillt. Hien ass an der Partie géint Sirius agewiesselt ginn. Et war eng 1:0-Victoire fir säi Veräin.