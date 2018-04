© RTL Grafik

De 25. Mee trëtt eng EU Direktiv a Kraaft, wou et ënnert anerem ëm d'Protection des Données am Sport geet. Wat däerfen d'Veräiner an Zukunft vun Donnéeë vun hir Sportler un aner Persounen, respektiv Institutiounen, weider ginn a wat musse se maachen, fir dat iwwerhaapt däerfen ze maachen. De Maître Marc Theisen huet doriwwer e Méindeg e puer Äntwerte ginn.





Protection des Données am Sport / Reportage Rich Simon



De fréiere COSL-President seet, dass an Zukunft e bëssen Aarbecht op d'Veräiner an och op d'Federatiounen duerkënnt. An der Vergaangenheet war et esou, dass ee Sportler eng Lizenz ënnerschriwwen an domadder dem Club automatesch och Informatioune ginn huet, wéi seng Adresse, Telefonsnummer oder och nach d'Email. Bis elo huet och kee sech dru gestéiert, dass dës Informatioune konnte weider gi ginn. Dat ass theoretesch vum 25. Mee un net méi erlaabt. Ausser de Sportler huet ënnerschriwwen, dass hien d'Accord ass, dass de Veräin seng Donnéeë weider ka ginn. Zum Beispill och un d'Anti-Dopping-Agence. Dofir mussen d'Clibb an Zukunft drun denken, dass nieft der Lizenz och esou eng spezifesch Autorisatioun ënnerschriwwe gëtt. Fir de Marc Theisen ass et wichteg, dass ee sech genau iwwerleet, wat een de Sportler ënnerschreiwen léist. An dobäi ass den Aspekt Dopping ganz wichteg.



Dat muss een esou maachen, fir dann och ofgeséchert ze sinn, an dat op béide Säiten. Et muss een awer oppassen, datt een net drënner setzt, datt een dat do muss ënnerschreiwen, fir dee Sport dierfen ze maachen. Et muss een als Veräin dann de Sportler op d'Konsequenzen opmierksam maachen, déi kommen, wann een et net ënnerschreift.



Den Ament fënnt ee vill Informatiounen an de BIO'e vun de Federatiounen. Zum Beispill stinn do d'Strofen dran, déi géint Sportler ausgeschwat goufen. Och dat kéint an Zukunft problematesch ginn. Wann de Sportler net domadder d'Accord ass, kann et sinn, datt hien dowéinst viru Geriicht kann zéien a Schuedenersaz froen. Dofir mussen d'Federatioune kucken, wéi eng Informatioune vu Sanktioune si nach kënnen erausginn. Geet et duer, wann ee se anonym mécht oder kënne souguer nach Leit wëssen, wien et ass, wa se anonym gemaach goufen.



De Marc Theisen ass der Meenung, dass de Sport-Ministère an och den COSL d'Federatiounen an den nächste Wochen a Méint iwwer d'Problematik vun der Protection des Données sollen informéieren. Et wier awer net fir den Däiwel un d'Mauer ze molen.