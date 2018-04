Sport: Am meeschte gelies

Den italienesche Verband soll Kontakt mam 58 Joer alen Ex-Bayern-Coach opgeholl hunn.

Et gouf en Treffen, wou och schonn iwwert e méigleche Kontrakt geschwat gouf. Dat mellt Sky Italia. Den Ancelotti soll en 2-Jores-Kontrakt kréien, mat enger Paie vun iwwer 5 Milliounen Euro pro Saison.



Fir den Ancelotti z'iwwerzeegen, géif och driwwer nogeduecht ginn, säi Bouf David mat an den Trainer-Pool opzehuelen. Do zirkuléieren och d'Nimm vun anere fréiere Stare wéi Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, oder Paolo Maldini.



D'Italiener hate jo d'WM-Qualifikatioun fir Russland net gepackt, wouropshin den Trainer Gian Piero Ventura zeréckgetruede war. De Luigi Di Biagio war vun der Federatioun virleefeg bis de Summer als Interimstrainer designéiert ginn. Virdrun hat hien d'U21 vun den Azzurri trainéiert.