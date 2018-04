© pressphoto Archiv

Max Mannes realiséiert WM-Norm/Rep. Jean-François Schneiders



Domat bleift hien um Enn an dëser Course just 2 Honnertstel hannert dem Raphaël Stacchiotti.De leschte Weekend war déi 33. Editioun vun CIVE zu Ettelbréck. Eng International Schwammcourse, bei där d'Lëtzebuerger Schwëmmer sech mat der auslännescher Konkurrenz moosse kënnen. Leschte Samschde war et aus Lëtzebuerger Siicht de Max Mannes, deen op sech opmierksam maache konnt. Den 20 Joer jonke Schwëmmer realiséiert domat de Minima fir d'WM a China, eng Performance, déi och fir de Max Mannes relativ onerwaart komm ass.

Den Raphaël Stacchiotti war sécherlech de Favorit an dëser Course an awer huet den 20 Joer jonke Max Mannes sech dovunner net impressionnéiere gelooss. De Max Mannes konnt um Stacchiotti drubleiwen a war an der Endphas esouguer méi séier.



Ugeschwat sinn do déi lescht 50 Meter vun der 200 Meter Crawl-Course, wou de Max Mannes déi séierst Tëschenzäit realiséiert, ma um Enn feelen dem Max Mannes zwou kleng Honnertstel, fir d'Victoire ze realiséieren. Gewonne gëtt d'200-Meter-Course da vum Raphaël Stacchiotti.

Et gëtt deemno momentan eng ganz staark Konkurrenz am Lëtzebuerger Schwammen op den 200-Meter-Crawl. Mat Stacchiotti, Brandenburger a Mannes hunn aktuell 3 Schwëmmer op dëser Streck de B-Minima fir d'WM a China realiséiert. Dëse Kritär erlaabt awer just een eenzege Schwëmmer pro Disziplin a Land an d'Course ze schécken, dat weess och de Max Mannes.

Et bleift deemno intressant, ze gesinn, wien um Enn den Ticket op den 200-Meter-Crawl fir d'WM a China pëtze kann, fir de Max Mannes weist d'Progressiounskurv jiddefalls no dësem Weekend staark no uewen.