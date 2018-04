© afp

Dëse Ranking geet zeréck op d'Verdéngschter vun de Futtballer aus der Saison 2017-2018. Am finale Montant sinn d'Pai, d'Primmen an d'Revenus publicitaires abegraff. Op der éischter Plaz steet hei de Lionel Messi. Den Argentinier, dee beim FC Barcelona spillt, kënnt am Ganzen op 126 Milliounen Euro. Domat féiert hien dës Lëscht ganz souverän un, well de grousse Konkurrent Cristiano Ronaldo, vum Ligakonkurrent Real Madrid, kënnt zwar op déi zweete Plaz, mä dat mat "nëmme" 94 Milliounen Euro. Mam Neymar packt et ee Brasilianer op de Podium vun de Futtballer, déi am meeschte verdéngen. De Spiller vu Paris St. Germain kënnt op 81,5 Milliounen Euro.No de "Big 3" kënnt dann op Plaz 4 de Gareth Bale, deen awer schonns wäit ewech ass vum Podium, dat mat engem Verdéngscht vu 44 Milliounen Euro. Déi 5. Plaz ass fir de Gerard Piqué, deen 29 Milliounen Euro kritt.D'lescht Joer huet de Cristiano Ronaldo dëse Ranking nach ugefouert, ma de Lionel Messi huet hien elo iwwerholl, wat wuel zeréckzeféieren ass op eng Erneierung vu sengem Kontrakt.