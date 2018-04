Impressioun aus dem Allermatch tëscht de Steelers an de Wildcats. © Stefano Polignano

D'Steelers sinn net wierklech gutt an de Match komm an datt hunn hir Géigner aus Reims ausgenotzt. 28:0 stoung et fir d'Heemekipp no 30 Minutten.Nom Pausentéi koumen d'Steelers aus Diddeleng besser an de Match. Si konnten en Touchdown mat 2 Point Conversion markéieren, ma dat ass och de Wildcats gelongen. No engem zweeten Touchdown vun de Steelers stoung et dunn nach 14:34 aus der Siicht vun de Lëtzebuerger, ma zum Schluss hunn d'Wildcats nach eng Kéier konnte Punkten, esou datt de Match zu Reims 40:14 fir d'Heemekipp ausgaangen ass.