Fir den Tennisspiller vun der Spora ass et jo schonn déi 4. Kéier hannerteneen, datt hien deen Titel krut. De Gilles Muller ass sech awer bewosst, datt et spéitstens no der Victoire vum Bob Jungels bei Léck-Baaschtnech-Léck, dëst Joer net evident gëtt, sech eng 5. Kéier an de Palmarès anzedroen, hie mécht sech awer elo net geckeg domat.





De Gilles Muller sot am RTL-Interview, dass hien dem Bob Jungels dës Victoire gënnt an dass hien d'Course och selwer live verfollegt huet a frou iwwer d'Victoire vum Lëtzebuerger war. Och ënnersträicht hien, dass ee sech am Ufank vun der Saison net d'Zil setzt, fir Sportler vum Joer ze ginn. De Spiller vun der Spora konzentréiert sech op seng Saison an hie sot och, dass d'Resultater bis elo nach net esou waren, wéi hie sech dat erhofft hätt, mee um Enn vun der Saison géing een dann e Bilan zéien an da géing ee kucken, ob d'Rechnung opgeet an ob een eng Chance op d'Victoire hätt. Lues a lues kënnt de Gilles Muller awer a Form a gläich steet jo och nees d'Wiss-Saison um Programm, wou een da méi erwaarde kann.

Deen nächsten Tournoi fir de Gilles Muller ass d’nächst Woch zu Estoril, wou de Lëtzebuerger Tennisspiller virun 12 Méint déi éischte Kéier a senger Karriär bei engem ATP-Tournoi op Sand bis an d’Finall koum.