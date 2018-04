MMA: Moderne Gladiotrekampf oder normale Kampfsport (24.04.2018) Mir hunn e Kämpfer aus Lëtzebuerg begleet an och e Vertrieder vun de klasseschen Arts martiaux gefrot.

De Sport steet oft wéinst senger Brutalitéit an der Kritik. Frankräich huet offiziell Competitioune verbueden.Ass MMA also de moderne Gladiatorekampf? Oder e Kampfsport wéi all aneren och?D’Iddi hannert MMA ass, bekannt an traditionell Kampfsportaarten, wéi de Brasilianesche Jiu-Jitsu oder de Kickboxing, mateneen ze kombinéieren. MMA selwer ass eréischt Ufanks der 90er Joren iwwer Amerika bekannt ginn. De Steve Differding vun der Lëtzebuergescher Federatioun huet sech fréi dofir agesat, dësem Sport hei am Land eng Plattform ze ginn. Well fir hien ass et kloer, si promouvéieren hei keng Gewalt, ma setze sech fir e Sport an.Fir de Serge Schaul, President vun der Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux, engem Daachverband vun iwwer 20 Kampfsportaarten, ass et och kloer, wisou een MMA net an d'Flam opgeholl huet. Wuel kann een déi eenzel Sportaarten erëmerkennen, ma sinn d'Regelen hei ze labber. Beispillsweis géif an all den anere Sportaarten de Kampfënnerbrach ginn, wann ee vun de Kämpfer blutt, wat awer an dësem Fall guer net de Fall ass.Ee vun de Lëtzebuerger Kämpfer ass de José Teixeira, deen elo de Light-Heawyweight-Champion vun der FLMMA ass an och op der Weltmeeschterschaft vun den Amateuren am Bahrain d'Bronzemedail gewonnen huet. Um Event am Casino zu Monnerech konnt hien den éischte Lëtzebuerger Champion an senger Gewiichtsklass ginn.