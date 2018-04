© AFP

An den éischte Minutte vum Match war et eng ausgeglache Partie, bei där béid Ekippen e bëssen eppes weise konnten. An der 18. Minutt hat Roum esouguer eng gutt Chance, de Schoss vum Kolarov aus 27 Meter war eng richteg Granat, ma obwuel de Karius dolaanscht gräift, geet de Ball just op d'Lat.Dono awer huet d'Ekipp vum Jürgen Klopp lassgeluecht an den Tempo erhéicht. De Mané huet e puer gutt Chance leie gelooss an an der 34. Minutt stoung hien däitlech am Abseits, wéi en dunn emol de Gol getraff huet. Ma 2 Minutten drop huet de Salah et besser gemaach. Liverpool gewënnt de Ball am Mëttelfeld an iwwer Henderson a Firmino kënnt de Ball bei de Salah. Mat engem präzise Schoss aus ronn 15 Meter, hallef-riets, markéiert den Ägypter den 1:0 fir Liverpool.Dono huet Roum méi no Vir gemaach wat Liverpool kuerz virun der Paus äiskal ausgenotzt huet. De Van Dijk huet de Ball aus der Defense erausgeschloen an de Ball lant e bëssen duerch Zoufall beim Firmino. Dee spillt eng präzis Pass an de Laf vum Salah, dee sech géint de Defenseur kann duerchsetzen an och dem Alisson am Gol vu Roum keng Chance léist.Domadder ass Liverpool verdéngt mat enger 2:0 Féierung an d'Paus gaangen. Bleift ze soen, datt de Salah, de virdrun zu Roum gespillt huet, bei béide Goler ganz verhale gefeiert huet.No der Paus koum Roum e bësse verängschtegt op de Terrain. Grad an der Defense stoung een net sécher. Dat huet Liverpool an der 56. Minutt ausgenotzt. Nees ass d'Attack iwwert de Salah gelaf, mat enger wäiter Pass an d'Déift, ma dëst d'Kéier huet dësen de Ball an d'Mëtt ofgeluecht, wou de Mané just nach de Fouss huet missten dohinner halen.Ma domadder war et awer nach net gedoen. Nees war den Ausgangspunkt de Salah, dee sech gutt op der Säit duerchsetzen an de Ball vun der Grondlinn zeréck an d'Mëtt ka spillen. Do steet de Firmino, dee just nach de Fouss muss dohinner halen.De Firmino sollt dann och nach en 2. Gol markéieren, datt an der 69. Minutt. De Korner vum Milner lant beim Firmino. De klenge Brasilianer spréngt méi héich wéi d'Defense a käppt de Ball fir de 5:0 eran.Dono huet Liverpool e bësse méi lues gemaach, wat Roum dunn ausgenotzt huet. Eng déif Pass op den Dzeko, de Lovren spréngt ënnert dem Ball erduerch an de Stiermer vu Roum steet eleng virum Karius a verkierzt esou op 5:1.D'Réimer hate Blutt geleckt an hunn elo no Vir gespillt. An der 84. Minutt du wiert de Milner de Schoss vum Nainggolan mat der Hand of an den Arbitter weist op de Punkt. Déi Chance huet sech Perotti net huele gelooss an hummert de Ball uewe Riets an den Eck.No enger animéierter Partie mat enger gudder Schlussphase fir d'Roum huet Liverpool zwar eng ganz gutt Ausgangspositioun, fir an d'Finall ze kommen. Ma wéi scho géint Barcelona géif de Réimer en 3:0 duer goen, fir den Ticket fir d'Finall nach ze sécheren.