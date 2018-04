Am Match géint Koblenz konnt de Maurice Deville an der 25. Minutt e wichtege Gol fir seng Faarwe markéieren.

Mat Waldhof Mannheim konnt sech den Deville 2:0 bei der TuS Koblenz an der däitscher Regionalliga duerchsetzen, dobäi huet de Hebisch an der 9. Minutt den 1:0 markéiert an de Lëtzebuerger Nationalspiller no 25 Minutten den 2:0.De Veräin vum Christopher Martins Bourg-Péronnas dogéint ass an der zweeter Franséischer Liga mat 1:5 bei US Orléans ënner gaangen.