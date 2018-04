© Ant Deister (Archiv)

No der 87:83-Victoire an der éischter Halleffinall vum Playoff an der 2. Bundesliga géint Crailsheim Merlins, hunn d'Gladiators Tréier mam Thomas Grün en Dënschdeg den Owend doheem mat 90:103 verluer.An der Best-of-five-Serie steet et elo 1:1 tëscht béide Veräiner.De Lëtzebuerger Thomas Grün stoung 8 Minutten a 26 Sekonnen um Parquet, huet de Kuerf awer net getraff.E Freideg den Owend ass déi 3. Halleffinall, déi Kéier gëtt dann nees bei de Crailsheim Merlins gespillt.Bei enger Qualifikatiouns fir d'Finall géing Tréier déi nächst Saison an der héchster Divisioun spillen.