REPLAY - De leschte Match nach eemol kucken Promo: Champions League (25.04.2018) vun 20h30 un um 2. RTL



An der Futtball Champions League geet et haut viru mat der Partie Bayern München géint Real-Madrid.De Match gëtt um zweeten RTL an op rtl.lu iwwerdroen.Tom Flammang a Paul Philipp.2. RTL20h3020h4523h00