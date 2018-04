An der Ouschtervakanz ware 4 Jugendkaderen vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun an Däitschland, fir sech do mat hiren Alterskollegen ze moossen.

An 12 Matcher géint Ekippe, wéi Bayern München, Ingolstadt oder och nach Greuther Fürth, hunn d'FLF-Formatiounen 8 mol gewonnen a 4 mol gläich gespillt. Lo e Méindeg war den Directeur Technique vun der Futtballfederatioun Reinhold Breu am Verwaltungsrot, fir de Bilan ze presentéieren. An dee kann mat esou Resultater natierlech nëmme positiv ausfalen. Et wier een immens houfreg iwwer d'Aart a Weis, ewéi een iwwerzeege konnt.





FLF-Jugendkadere verbesseren/Reportage Franky Hippert



Et war déi éischte Kéier, datt d'FLF mat hiren U-13, U-14, U-15 an U-17 während der Schoul-Vakanz am Ausland waren, fir an enger Woch 3 Matcher ze spillen, de Reinhold Breu Responsabelen vun der Futtballschoul zu Monnerech ass der Meenung, dass een an der Ausbildung vill Stäerkten hätt a villes positiv géing ëmsetzen.

Et ginn natierlech och Punkten, déi an Zukunft bei de Jugendnationalkadere vun der FLF verbessert kënnen a musse ginn. Grondsätzlech misst ee sech, wat déi mental Stäerkt ugeet nach verbesseren, well et géif net um Talent feelen, mee un ebe mental géingen dacks Feelentscheedunge getraff ginn an do misst ee sech nach weiderentwéckelen.

D'Futtballspiller, déi an de Jugendnationalekippe sinn, sollen an Zukunft och zu Monnerech vu Jonkem un, geléiert ginn, wat et heescht, sech an alle Beräicher vum Liewe professionell ze behuelen, dat geet beim Schlof un, iwwert d'Ernärung, de Respekt an och d'Disziplin spillt eng wichteg Roll.