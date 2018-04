© Jang Mathes

Virum Match ware béid Ekippe gefuerdert: Rodange hat e Sonndeg gläichgespillt géint Rouspert, wärend d'Lokalekipp doheem géint d'Fola verluer hat. Munneref hat zanter 240 Minutte kee Gol méi geschoss a wollt déi negativ Serie net nach méi laang gi loossen. A Rodange wollt sech mat engem Succès e bësselche Loft am Ofstigskampf verschafen.A fir Rodange huet et als éischt gutt ausgesinn, well de Menai an der 24. Minutt den 1:0 fir d'Gäscht geschoss huet. Den El Guerrab hat de Ball mam Kapp an de Laf vum Menai verlängert. Deen ass op de Gol gezunn a säin Schoss ass onhaltbar an dem kuerzen Eck vum Kipper gelant.Dësen Avantage konnt Rodange bis zu der Paus halen an e war verdéngt, well déi Rodanger hunn dem Match de Stempel opgedréckt. Si hu mat Momenter déi Munnerefer ganz héich gepresst an doduerch konnten déi hiert Spill net opzéien. D'Gäscht ware gedanklech méi schnell an och méi aggressiv.Déi zweet 45 Minutten hunn awer een anert Bild gewisen ...An der 72. Minutt huet de Crnomut een Eelefmeter fir Munneref net eragesat - hien ass ugelaf a hien huet den Ball an d'Mëtt op dem Kipper seng Héicht geschoss, soudass de Goedert de Ball konnt ewechfauschten.An der 79. ass dunn awer den Ausgläich gefall. No engem Fräistouss vum Sinani an de Strofraum kënnt den Nabli am Gewulls un de Ball a setzt en an de Filet.Mat deem gerechte Remis ass de Match op en Enn gaangen. D'Zuschauer hunn zwou verschidde 45 Minutte gesinn: Déi 1. Hallschent huet kloer de Gäscht gehéiert an d'Lokalekipp hat praktesch keng Chance. Déi 2. Hallschent goung op de Kont vun der Lokalekipp, well si war do besser an huet sech mat vill Asaz de Remis erkämpft. Trotz verschossenem Penalty.An der Tabell huet sech fir Rodange eppes Klenges changéiert an zwar bleiwe si op der 4.-leschter Plaz, hunn awer elo 1 Punkt méi ewéi déi Stroossener.