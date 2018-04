Champions League: Bayern-Real, den 1:0 (25.04.2018) An der 28. Minutt huet de Kimmich fir den FCB getraff.

Champions League: Bayern-Real, den 1:1 (25.04.2018) Kuerz virun der Paus, an der 44. Minutt, huet de Marcelo d'Bayern äiskal erwëscht.

Champions League: Bayern-Real, den 1:2 (25.04.2018) An der 57. huet den Asensio bei engem Konter op 2:1 fir d'Madrilenen erhéicht, no engem Rafinha-Feeler.

Hei hu sech Müller a Lewandowski géigesäiteg gehënnert ...

Et ass d'Zäit vun den Halleffinallen an der Kinneksklass vum europäesche Futtball: No Liverpool géint d'AS Roma en Dënschdeg (mat engem klore 5:2 fir d'Reds) housch et e Mëttwoch FC Bayern München géint Real Madrid.Fir den FCB goung et direkt gutt a schlecht lass: Knapps war ugepaff, haten d'Bayern eng Chance, déi goung awer net eran an du huet och nach mussen de Robben vum Terrain, wéinst enger Blessur. Dat war well an der 8. Minutt.D'Bayern hu sech awer net verstoppt a grad wéi ee gemengt huet, de Real géif d'Heft an d'Hand huelen, huet de Joshua Kimmich getraff: 1:0 an der 28. Minutt, op e Konter an no engem Stellungsfeeler vum Navas. Deen hat nämlech op eng Flank spekuléiert, ma de Kimmich huet ofgezunn. Bei deem Resultat sollt et awer net bleiwen ...D'Bayern haten dunn e gudde Laf an hu sech weider Chancen erausgespillt, déi se awer net notze konnten. Si waren dem 2:0 mat Amenter ganz no, ma et sollt net sinn.Am Géigenzuch huet Real getraff, kuerz virun der Paus, an der 44., wéi e Blëtz, wéi et sech fir eng Top-Ekipp gehéiert. Eng Flank hopst bal e bësse virum Bayern-Gol ronderëm a lant beim Marcelo um 16-Meter. Deen zitt voll of an erwëscht de Münchner Kipper Ulreich um falsche Fouss - also 1:1, fir Madrid e ganz wichtegen Auswäertsgol. An och e bëssen e glécklechen, well bis dohin haten déi Kinneklech net vill Chancë gehat.D'Münchner, déi virdrun och nach op de Boateng hu musse verzichten, well dee sech och blesséiert hat (34.), hunn awer nach dru gegleeft. Si hunn net nëmme gutt matgespillt, och no de Paus hu si Drock gemaach a sech vill, vill héichkaräteg Chancen erausgespillt - esou vill, wéi een der géint Real seelen huet an déi sollt een am beschten net all ausloossen, well soss gëtt ee gäre bestrooft ...Dat war dann och an der 57. Minutt de Fall, wéi de Marco Asensio den 2:1 fir Real geschoss huet - no engem Feeler vum Rafinha goung et ganz séier, do konnt den Ulreich och näischt méi maachen.Dobäi ass et dann och bliwwen: Madrid wënnt also 2:1 zu München an huet elo eng super Ausgangspositioun. A Robben a Boateng dierften déi aner Woch kaum fit sinn.D'Bayern mussen hiren Triple-Dreem also wuel Äddi soen, well no den Allermatcher gesäit et ganz no enger Finall Real Madrid - FC Liverpool aus ...Virdru mussen awer nach d'Retourmatcher gespillt ginn: Madrid-München ass den nächsten Dënschdeg, 1. Mee. E Mëttwoch ass et dann de Retourmatch an där anerer Halleffinall AS Roma-Liverpool.