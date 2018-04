RTL-Informatiounen no, géif déi nächst Saison de Manuel Correia de Roland Schaack als Trainer bei der Una Stroossen ersetzen.

De Schaack hat jo de Patrick Grettnich am Ufank vun der Saison bei der Una ersat. Stroossen steet an der Tabell, 4 Spilldeeg viru Schluss, op der Relegatiounsplaz, 1 Punkt viru Rouspert op der Ofstigsplaz, an ee Punkt hannert dem 4.-leschte Rodange.