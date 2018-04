© RTL Télé Lëtzebuerg

Profi-Boxerin Caroline André hält op / Rep. Rich Simon



Déi Annonce koum dach e bëssen iwwerraschend an dat well d'Caroline André de 5. Mee zu Diddeleng bei engem internationale Meeting sollt boxen. Dee gouf awer ofgesot, ouni dass et dozou vill Erklärunge gouf. An dat ass och de Problem, deen d'Caroline André mam Boxen hei zu Lëtzebuerg huet: Schlecht Kommunikatioun, Verspriechen, déi net agehal ginn an ee komplette Manktem u Professionalitéit. Dat alles mécht et aus, firwat de Boxsport hei zu Lëtzebuerg do steet wou e steet.Caroline André: Déi Leit, déi do sinn, do si souvill Leit, déi ni eppes mam Boxsport um Hutt haten. Promoteuren, déi op eemol aus engem Eck erausgespronge kommen, déi a mengen Aen vum Boxsport keng Ahnung hunn. Déi da Suen a Suen an de Boxsport erastiechen, ma et geet awer leider net nëmmen ëm d'Suen am Sport. D'Leit mussen hir Sportler ënnerstëtzen, richteg Trainingssäll opbauen. Dat muss alles vu vireran nei opgesat ginn, sou laang dat net geschitt, wäert sech net vill änneren.D'Caroline André hänkt déi aktiv Boxhändschen un den Nol. Si ass awer gewëllt eng Hand mat unzepaken, wann dat erwënscht ass a wann d'Konditioune stëmmen. No sou ville Joren, wëllt d'Caroline André net komplett dem Boxen de Réck dréinen a kéint sech virstellen sech an Zukunft ëm d'Jugend zu Lëtzebuerg ze këmmeren.D'Caroline André gesäit sech awer net an der Funktioun vun enger Sportfunktionärin am Boxen. Si hätt d'Nerven dozou net, well si och weess wéi et leeft.