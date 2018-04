© afp

Arsenal London verschenkt d'Victoire an enger turbulenter Partie, dat obwuel si 80 Minutte laang an Iwwerzuel waren. Marseille konnt sech doheem mat 2:0 géint Salzburg duerchsetzen, allerdéngs war dëst eng éischter schwwach Partie mat wéinegen Highlights.

Arsenal London - Atletico Madrid 1:1

Arsenal ass doheem mat Volltempo an d'Partie gestart, si hu probéiert direkt gutt an d'Partie ze kommen an dat war definitiv gelongen, well d'Offensiv-Maschinerie ass op Héichtoure gelaf. An der 6. Minutt huet de Welbeck vu lénks eng Flank an d'Mëtt bruecht, de Lacazette huet direkt geschoss, ma huet nëmmen de Potto getraff. Nëmmen eng Minutt méi spéit stoung de Fransous nees kuerz virum 1:0. No enger weiderer Flank, déi Kéier vum Nacho, kënnt hie mam Kapp un de Ball, ma den Oblak am Gol vun de Madrilenen huet eng éischte Kéier seng ganz Klass ënner Beweis gestallt, fir de Ball ze halen.Nodeems d'Partie schonn net gutt ugefaangen hat fir d'Spuenier, ass et dunn nach méi batter ginn. Den Arbitter huet dem Vrsaljko, dee seng éischt Partie an der Europa League vun Ufank u gespillt huet, nämlech schonns an der 10. Minutt déi zweet giel Kaart gewisen an esou konnt de Kroat schonns fréi mat Giel-Rout vum Terrain goen. Et war déi séiert Giel-Rout an der Geschicht vun der Europa League. Deementspriechend grouss war d'Opreegung op der Bänk vu Madrid, virun allem beim Trainer Diego Simeone, dee kaum nach ze berouege war an dofir op d'Tribün geschéckt gouf.Nodeems d'Gäscht nëmme méi zu 10 waren, huet Arsenal weider dominéiert a si koume weider zu Golchancen, eng richteg gutt Geleeënheet hate si an der 20. Minutt, do huet de Ramsey nämlech de Welbeck am Strofraum ugespillt, ma op een Neits konnt den Oblak mat enger wahnsinneger Parad ee Géigegol verhënneren.No enger hallwer Stonn déi nächst déck Chance fir d'Haushären. Den Nacho Monreal kënnt am Strofraum komplett fräi zum Volley, ma de Spuenier schéisst de Ball laanscht de Gol, déi Kéier wier emol net den Oblak un de Ball komm.An der 33. Minutt gouf et dunn den éischte Golschoss vu Madrid an dee war nawell geféierlech. De Griezmann hëlt de Ball aus ronn 18 Meter direkt per Volley an den Ospina konnt in extremis paréieren. Zu dësem Zäitpunkt stoung et a Saache Golschëss 11:1 zu Gonschte vun Arsenal, ma wat d'Goler ugeet, stoung et weiderhin 0:0.An dat hat sech an der 37. Minutt bal gerächt, well do war et eng super Parad vum Ospina, deen also déi Kéier Arsenal am Spill hale muss. Den Tomas, deen eng richteg gutt Partie gespillt huet, huet sech géint direkt 3-4 Spiller duerchgesat an huet am Strofraum op de Griezmann gespillt, deen direkt geschoss huet an awer um kolumbianesche Golkipp hänkebliwwen ass. Mam 0:0 ass eng turbulent éischt Hallschent op en Enn gaangen.D'Gäscht, déi nëmmen nach zu 10 waren, sinn awer besser aus der Paus komm ewéi d'Lokalekipp. Madrid stoung héich, huet fréi attackéiert an Arsenal huet esou Feeler gemaach.Dunn ass Arsenal awer nees méi staark ginn an huet d'Spuenier déif an déi eegen Hallschent gedréckt a konnt de Ball laang halen, well Atletico de Ball hannen einfach net eraus krut, mee Arsenal konnt och net wierklech geféierlech ginn, well d'Gäscht ëmmer erëm ee Been, de Kapp oder soss eppes dotëscht haten.No enger Stonn ass de Gunners dunn awer ee Stee vum Häerz gefall, well de Lacazette konnt, no der gefillter honnertster Flank, per Kapp markéieren. De Fransous huet dem Oblak keng Chance gelooss. Batter fir Atletico, wann ee bedenkt, dass et den Englänner hir éischt Chance an dëser zweeter Hallschent war.Kuerz méi spéit hat de Lacazette, deen zu Lyon, do wou d'Finall gespillt gëtt, gebuer ass, eng weider déck Chance fir de Score ze erhéijen, mee déi Kéier ass säi Kappball laanscht de Gol gaangen.An der 82. Minutt gouf et dunn d'Quittung fir Arsenal. Si hunn an der géignerescher Hallschent de Ball verluer, d'Spuenier hunn de Ball wäit no vir gespillt, an de Laf vum Griezmann, dee sech glécklech géint de Koscielny behaapte konnt. De Fransous huet du geschoss, den Ospina konnt paréieren, ma de Ball ass dem Griezmann virun d'Féiss gefall, esou stoung just nach de Mustafi tëscht him an dem Gol an deen däitschen Defenseur ass dunn och nach ausgerutscht an esou konnt de Griezmann ausgläichen.Arsenal wollt sech d'Féierung awer zeréckhuelen, do hat awer een eppes dogéint an zwar den Obalk am Gol vun Atletico Madrid. De Slowen huet mat enger mega Parad den 1:1 festgehalen. De Lacazette hat eng Flank an d'Mëtt bruecht, de Ramsey huet ee staarke Kappball gesat, mee den Oblak konnt de Ball an d'Corneraus deviéieren. Um Enn ass et du beim 1:1 bliwwen. Oblak a Griezmann erspillen de Madrilenen ee Virdeel fir de Retourmatch, dee si dann nächsten Donneschdeg doheem spillen.

Olympique de Marseille - Red Bull Salzburg 2:0

An der Ufanksphas vun der Partie war et relativ roueg, dat huet awer just fir d'Spill um Terrain gezielt, well op den Tribünen hunn déi franséisch Fans fir eng wahnsinneg Stëmmung gesuergt. Dat huet d'Ekipp vu Salzburg awer net aus dem Konzept bruecht, well déi hate méi vum Spill, dat allerdéngs ouni Golchance.Ma d'Spectateuren hunn den Haushären awer wuel richteg Confiance ginn, well déi hunn hir éischt richteg Chance direkt genotzt, fir a Féierung ze goen. De Payet huet ee Fräistouss schaarf op den zweete Potto bruecht, de Golkipp vu Salzburg, de Walke huet de Ball komplett ënnerschat a stoung och komplett falsch, zudeem huet den Ulmer a sengem Réck net op den Thauvin opgepasst an deen huet de Ball aus kuerzer Distanz iergendwéi iwwert d'Linn gedréckt kritt.Marseille hat elo nach méi Confiance an huet d'Partie elo komplett dominéiert. Eréischt no enger hallwer Stonn koumen d'Éisträicher besser an d'Partie a konnte fir e bëssen Entlaaschtung suergen, dat awer ouni wierklech geféierlech ze ginn.Spilleresch war d'Partie bis heihinner vu béide Säite ganz schwaach, do hätt ee sech méi erwaart. Wann et dann eemol geféierlech ginn ass, dann no enger Standard-Situatioun, mee och dës gréisstendeels ouni Gefor. D'Partie gouf iwwer wäit Strecke vun Zweekämpf am Mëttelfeld bestëmmt. Esou ass et dunn och mat dësem knappen Avantage fir Marseille an d'Paus gaangen.D'Gäscht si besser an déi zweet Hallschent komm an haten an der 53. Minutt wuel hir bescht Chance bis dohinner. Den Hannes Wolf huet sech géint de Rami behaapt an huet mat riets geschoss, ma de Pelé am Gol konnt de Ball iwwert d'Lat drécken.Dunn awer déi kal Dusch fir Salzburg. Den N'Jie huet de Ball op lénks op de Payet erausginn, deen huet an der Mëtt erëm op den N'Jie gespillt an de Spiller aus dem Kamerun ass äiskal bliwwen a konnt Marseille mat 2:0 a Féierung bréngen.Marseille bis heihinner net zwéngend besser, ma einfach een Tick méi gescheit a méi erfollegs-orientéiert. Salzburg konnt dono e puer mol op de Gol schéissen, mee déi richteg gutt Geleeënheete konnte si sech géint déi kämpferesch an zweekampf-staark Fransousen net erausspillen.Esou ass et dunn och bis zum Schluss bliwwen, Marseille wënnt verdéngt eng schwaach Partie mat 2:0 an huet domat alles an der Hand am Retourmatch nächsten Donneschdeg.