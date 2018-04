© afp

De Mëttelfeldspiller vum FC Barcelona huet dës Entscheedung schwéieren Häerzens getraff. Den 29. Oktober 2002 huet den Iniesta am Alter vun 22 Joer säin Debut fir den FC Barcelona ginn. Den deemolegen Trainer Louis van Gaal hat hien deemools op den Terrain geschéckt.De Spuenier war ëmmer bekannt dofir, dass hien een immens rouege Spiller war, immens staark um Ball war a Passe gespillt huet, déi kaum een anere gespillt hätt. Och dës Saison war hien nach ëmmer eng Stäip fir d'Ekipp vu Barcelona.Am Alter vun 12 Joer gouf hie vun engem Scout vum FC Barcelona entdeckt an déi hunn hien direkt an hir Jugendekipp opgeholl.Zanterhier huet hie bal 700 Flichtmatcher fir Barcelona gespillt an huet 31 Titele mat de Katalane gefeiert. Schonns 2003 hat hien annoncéiert, dass hie seng Karriär zu Barcelona ophale wéilt. Elo ass et dann esou wäit, den Iniesta hält op an dat obwuel hien ee Kontrakt op Liewenszäit huet dierfen ënnerschréiwen, eng Éier, iwwer déi sech soss nach ni ee Spiller freeë konnt.Ee weideren Highlight steet awer nach virum Iniesta, d'Weltmeeschterschaft a Russland. Do wäert den Iniesta dann nach eng Kéier probéieren, fir ee leschten Titel mat der Nationalekipp ze feieren.Och huet hien nach grouss Chancen op zwee lescht Titele mam FC Barcelona. Am Championnat steet Barcelona kuerz virum Titel an och an der Coupe sinn déi ganz grouss Géigner schonns eliminéiert ginn.Wou den Iniesta elo vun nächster Saison u spillt, ass nach net gewosst, ma wuel kaum an Europa. D'Zeeche stinn op e Wiessel a Richtung China.

Ausschnëtter aus der Pressekonferenz vum Iniesta

🔊 Andrés Iniesta: "This is my last season here" Your legacy is infinite. #infinit8Iniesta pic.twitter.com/2ZBQxjyVFv — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27. April 2018