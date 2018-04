© RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

2 Spilldeeg virum Enn vun der Saison steet fest, datt Kaiserslautern déi nächst Saison an der 3. Liga an Däitschland muss spillen. E Freideg den Owend huet demat Arminia Bielefeld géint Kaiserslautern 3:2 gewonnen. Kaiserslautern steet op der leschter Plaz an der Tabell an huet bei nach zwee Matcher, déi ze spille bleiwen, 7 Punkte Réckstand op St. Pauli, déi op der Relegatiounsplaz stinn.Bis déi 62. Minutt hat et fir Kaiserslautern e Freideg den Owend nach duerno ausgesinn, wéi wann déi kleng Hoffnung, et awer nach ze packen, géing bestoe bleiwen. No Goler vum Andersson an der 37. an an der 54. Minutt loung Kaiserslautern zu Bielefeld nämlech mat 2:0 a Féierung. An der 62. Minutt huet dunn allerdéngs de Kessel wéinst engem Foul déi rout Kaart gesinn an et gouf een Eelefmeter fir d'Arminia. De Klos huet dëse verwandelt an op 1:2 verkierzt. An der 71. Minutt huet de Voglsammer fir den 2:2 gesuergt. An der Nospillzäit huet de Klos mam 3:2 nach déi 3 Punkte fir Bielefeld geséchert.Kaiserslautern spillt domadder déi nächst Saison an der 3. Liga. Fir den 1. FCK ass et an der 118 Joer aler Veräinsgeschicht den éischten Ofstig an déi 3. Liga.D'Arminia Bielefeld steet op der 5. Plaz an der Tabell an huet bei engem Match méi 2 Punkte Réckstand op Holstein Kiel, déi op der Barrageplaz stinn.An der Regionalliga Südwest huet Elversberg mammat 3:1 géint Wormatia Worms gewonnen. De Lëtzebuerger Nationalspiller koum an der zweeter Hallschent an den Asaz.