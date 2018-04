© AFP

Um 32. Spilldag an der Däitscher Bundesliga huet Hoffenheim e Freideg den Owend duerch dräi Goler vum Kramaric mat 3:1 géint Hannover gewonnen. Vun Ufank u war een héijen Tempo an der Partie a béid Veräiner hu sech net verstoppt. Um Enn war Hoffenheim awer déi méi konsequent Ekipp an huet verdéngt gewonnen. An der provisorescher Tabell steet Hoffenheim op der 4. Plaz mat 52 Punkten. Hannover steet op der 13 mat 36 Punkten. Bei nach zwee Matcher, déi ze spille bleiwen hu si e 6-Punkte-Virsprong op Freiburg op der Relegatiounsplaz.Hoffenheim ass duerch e Gol vum Kramaric an der 16. Minutt mat 1:0 a Féierung gaangen. De Verteideger vun Hannover Sané huet de Gol onglécklech virbereed. De Senegales war bei engem Réckpass ausgerutscht an huet doduerch onfräiwëlleg fir de Gnabry opgeluecht. Den Hoffenheimer ass du Richtung Gol gezunn, huet de Ball laanscht de Kipper eriwwer op de Kramaric ginn an deen huet de Ball nëmmen nach missen an den eidele Gol setzen. An der 24. Minutt koum d'Reaktioun vun de Gäscht. De Schwegler war iwwert déi lénks Säit bis op d'Grondlinn gezunn, huet do de Karaman am Zentrum fonnt, deen du fir den 1:1 gesuergt huet.No der Paus ass Hoffenheim an der 50. Minutt eng weider Kéier a Féierung gaangen. No engem Corner vum Demirbay stoung de Kramaric fräi an huet de Ball ass 15 Meter mat engem Volleyschoss an de Filet gesat. Den 2:1 fir d'Ekipp vum Nagelsmann. Hoffenheim huet duerno op Kontere gelauert an Hannover war beméit, ma huet dat richteg Lach net fonnt. Kuerz virum Enn vun der Partie ass Hoffenheim den 3:1 gegléckt. Et war nees de Kramaric, deen de Gol markéiert huet, dës Kéier war hie mat engem Lop iwwert de Kipper erfollegräich.

Ligue 1

Am franséische Championnat gouf e Freideg den Owend eng Partie gespillt. Hei huet Montpellier doheem mat 0:1 géint St. Etienne de Kierzere gezunn. De Gol fir d'Gäscht huet den Hamouma an der 10. Minutt geschoss. De Sio huet an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent fir Marseille een Eelefmeter verschoss.St. Etienne huet nach d'Chance, déi nächst Saison international ze spillen.

Primera Division

A Spuenien huet sech Levante iwwerraschent mat 2:1 géint Sevilla behaapt.