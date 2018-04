Däitsche Basket Weider Defaite fir den Thomas Grün mat Tréier an den 1/2-Finallen

An den Halleffinalle vun der ProA an der 2. Bundesliga läit Tréier an der Best-of-five-Serie elo mat 1:2 géint d'Crailsheim Merlins hannen.

Vun RTL