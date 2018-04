© AFP

Der @HSV ist wieder da 💪



Mit dem zweiten Sieg in Folge verkürzt Hamburg den Rückstand auf Wolfsburg auf nur noch zwei Punkte und hat den Klassenerhalt fest im Blick 👀 #WOBHSV pic.twitter.com/vOYRh95vCs — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) April 28, 2018

An der Bundesliga steet Bayern München scho laang als Champion fest. E Samschdeg huet den däitsche Rekordchampion mat enger B-Ekipp mat 4:1 géint Frankfurt gewonnen.Um Wupp vun der Tabell ass zwee Spilldeeg viru Schluss nach laang net alles decidéiert. Hamburg huet um Samschdeg mat 3:1 géint Wolfsburg gewonnen, domadder huet den HSV nëmmen nach 2 Punkte Réckstand op Mainz (Relegatiounsplaz) a Wolfsburg. Mainz spillt um Sonndeg nach géint Leipzig.Mat Köln steet deen éischten Ofsteiger fest. Si hu mat 2:3 géint Freiburg verluer. Freiburg huet elo 3 Punkten Avance op d'Relegatioun a Köln steet op der leschter Plaz.Da steet och den éischten Opsteiger aus der 2. Bundesliga fest. Fortuna Düsseldorf spillt no 5 Joer Abstinenz déi nächst Saison nees an der 1. Bundesliga. Eng 2:1-Victoire zu Dresden huet den Opstig perfekt gemaach.

Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1

En vue vum Retourmatch vun den Halleffinallen an der Champions Leauge géint Real Madrid den nächsten Dënschdeg ass den däitsche Rekordchampion e Samschdeg mat enger B-Ekipp géint Frankfurt ugetrueden. Déi jonk Spiller Dorsch, Shabani an Evina kruten hir Chance.Den Dorsch huet dës dann och direkt genotzt. Den 20 Joer ale Mëttelfeldspiller huet an der 43. Minutt Bayern München mat 1:0 a Féierung bruecht. Frankfurt hat an der éischter Hallschent zwou gutt Chancen, ma konnt keng dovunner notzen, sou datt et mat der 1:0-Féierung fir Bayern an d'Paus gaangen ass.An der 76. Minutt huet de Wagner d'Féierung fir Bayern München op 2:0 ausgebaut. Zwou Minutte méi spéit huet den Haller fir Frankfurt op 1:2 verkierzt. Bayern huet sech d'Victoire awer net méi huele gelooss. Duerch Goler vum Rafinha an dem Süle an der 87. respektiv 90. Minutt hu si souverän mat 4:1 gewonnen.Béid Veräiner kréien et dës Saison nach eng Kéier mateneen ze dinn an dat Enn Mee an der Finall vum DFB-Pokal.

Schalke - Borussia Mönchengladbach 1:1

An der Partie tëscht Schalke a Gladbach war vun Ufank u Feier dran. An der 12. Minutt huet den Arbitter schonn eng rout Kaart gewisen. No engem Foul am Mëttelfeld huet de Stindl de Bentaleb um Arem ugepak. De Schalker huet sech doropshi revanchéiert an de Stindl mat der flaacher Hand widder d'Stir geschloen. Nom Videobeweis huet den Arbitter dem Bentaleb déi rout Kaart gewisen.An der 32. Minutt huet de Raffael d'Gäscht mat 1:0 a Féierung bruecht. Kuerz virun der Paus gouf et een Eelefmeter fir Schalke, dat no engem Hands am Strofraum vum Kramer. De Caligiuri huet sech der Saach ugeholl an de Ball sécher verwandelt. Mam 1:1 ass et an d'Paus gaangen.An den zweete 45 Minutten ass kenger Ekipp méi e Gol gelongen, sou datt d'Partie mat engem 1:1 op een Enn gaangen ass. Schalke kann duerch dës Defaite nach ëmmer net sécher mat der Champions League déi nächst Saison plangen.

Hertha BSC - Augsburg 2:2

D'Hertha BSC Berlin an Augsburg hu sech um 32. Spilldag d'Punkte gedeelt. Fir d'Gäscht hunn de Gregoritsch an der 32. Minutt an de Cordova an der 61. Minutt getraff. An de leschte Minutten huet d'Hertha de Match nach gedréint a sech ee Punkt geséchert. An der 84. Minutt huet den Ibisevic op 1:2 gesat an an der 87. Minutt ass dem Selke den 2:2 gelongen.

Freiburg - Köln 3:2



Köln huet bis déi läscht Sekonn gekämpft, ma um Enn hu si d'Partie géint Freiburg mat 2:3 verluer. Den 1. FC Köln spillt domadder déi nächst Saison an der zweeter Liga.Freiburg konnt duerch e Gol vum Petersen an der 14. Minutt mat 1:0 a Féierung goen. No enger Flank hat de Freiburger de Ball mam Kapp an de Filet gesat. An der 23. Minutt huet de Günter een Eelefmeter verschoss an et verpasst de Virsprong auszebauen. No der Paus huet nees de Petersen zougeschloen a fir Freiburg op 2:0 gesat. Köln ass an de leschten 10 Minutten nach eng Kéier opkomm. An der 82. Minutt huet de Bittencourt fir d'éischt op 1:2 verkierzt, fir 5 Minutte méi spéit op 2:2 auszegläichen. Kuerz viru Schluss hat de Pizzaro d'Chance op den 3:2, ma de Kölner huet de Ball net richteg geroden. An der 2. Minutt vun der Nospillzäit huet dunn den Höler fir d'3:2-Victoire vu Freiburg gesuergt.

VfL Wolfsburg - Hamburg 1:3

D'Hoffnung beim Hamburger SV lieft weider. De Veräin aus dem Norden huet am Ofstigsduell zu Wolfsburg mat 3:1 gewonnen. Hamburg kritt domadder wichteg 3 Punkten an huet elo nëmmen nach 2 Punkte Réckstand op Mainz, déi op der Relegatiounsplaz stinn.An der 43. Minutt sinn d'Gäscht per Eelefmeter duerch de Wood a Féierung gaangen. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent huet den Holtby op 2:0 gesat.An der zweeter Hallschent huet de Brekalo fir Wolfsburg op 1:2 verkierzt. Déi Hamburger hunn duerno d'Nerven awer behalen a konnte mam 3:1 duerch de Waldschmidt an der Nospillzäit d'Victoire kloer maachen.

Bayer Leverkusen - Stuttgart

D'Partie gëtt um 18.30 Auer gespillt.