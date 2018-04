© AFP

Den Trainer vu Liverpool Jürgen Klopp huet e Samschdeg op seng bescht Spiller verzicht, dat en vue vum Retourmatch an den Halleffinallen géint Roum. En Dënschdeg hat ee sech mat 5:2 behaapt. E Samschdeg ass Liverpool ouni déi bescht Spiller net iwwert een 0:0 géint Stoke City erauskomm. Stoke City steet den Ament op der zweetleschter Plaz a riskéiert déi nächst Saison eng Divisioun drënner ze spillen.Donieft huet um Samschdeg Huddersfield Town mat 0:2 géint Everton verluer. Duerch dës Defaite kann den Opsteiger Huddersfield Town nach ëmmer ofsteigen. Si hunn nëmmen 3 Punkte Virsprong op Southampton op der Relegatiounsplaz.

Ligue 1

Am franséische Championnat huet Olympique Lyon mat 2:0 géint Nantes gewonnen. Lyon huet an der provisorescher Tabell elo déi zweete Plaz iwwerholl. Fir Lyon hunn den Depay an der 39. Minutt an den Traore an der 68. Minutt gespillt.