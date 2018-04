An der drëtter Partie am Playdown vun e Samschdeg den Owend huet Hiefenech mat 98:68 géint de BC Mess d'Iwwerhand behalen.E Freideg den Owend hat schonn d'Résidence Walfer mat 102:88 géint d'Kordall Steelers gewonnen.Am Playdown bleift nach ee Spilldag ze spillen. D'Decisioune sinn allerdéngs schonn alleguer gefall. Fir déi nächst Saison steigen d'Arantia Fiels an d'Kordall Steelers an déi héchsten Divisioun. Konter an Hiefenech falen an d'Nationale 2. De Racing an d'Résidence Walfer bleiwen an der héchster Divisioun.Den Iwwerbléck vun de Resultater e Samschdeg:Konter - Arantia Fiels 89:91 (27:29, 15:21, 20:25, 27:16)Hiefenech - BC Mess 98:68 (19:18, 25:17, 31:16, 23:17)Racing - Telstar Hesper 82:66 (31:10, 15:12, 18:18, 18:26)