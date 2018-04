© Maya & Robert Straus (Archiv)

D'Amicale Steesel hat sech scho virum leschte Spilldag am Playoff déi éischte Plaz geséchert. E Samschdeg den Owend koum nach eng weider Victoire dobäi. D'Amicale huet zu Konter mat 84:52 gewonnen. An der Paus loung Steesel scho mat 43:30 a Féierung.D'Musel Pikes hu sech duerch eng 82:48-Victoire géint de Gréngewald déi 2. Plaz geséchert. An der Paus loungen d'Pikes mat 46:21 a Féierung.Den T71 Diddeleng steet um Enn vum Playoff op der drëtter Plaz. Si hunn d'Etzella mat 92:73 geklappt. An der Paus loung d'Etzella nach mat 50:40 a Féierung. Duerch eng zweet staark Hallschent huet den T71 Diddeleng awer nach d'Partie gedréint.An den Halleffinalle vum Championnat kritt elo Steesel et mat Konter ze dinn an d'Musel Pikes musse géint den T71 Diddeleng untrieden. Gespillt gëtt am Modus Best-of-Three.