De Leader am WM-Klassement konnt sech am Qualifying vum Grousse Präis vum Aserbaidschan virum Lewis Hamilton op Mercedes behaapten.

TOP 10 - 🏁 END OF #Q3 🏁



1 Vettel 📸

2 Hamilton

3 Bottas

4 Ricciardo

5 Verstappen

6 Raikkonen

7 Ocon

8 Perez

9 Hulkenberg

10 Sainz#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/13m9ay4JjT — Formula 1 (@F1) April 28, 2018

Fir de Sebastian Vettel leeft et weider excellent dës Saison. De Ferrari-Pilot konnt sech fir déi drëtte Kéier noeneen d'Pole Position sécheren. Nieft dem Sebastian Vettel steet um Sonndeg den aktuelle Weltmeeschter Lewis Hamilton op Mercedes. De Brit hat e Réckstand vun 0,179 Sekonnen.Aus der zweeter Rei fueren de Valtteri Bottas op Mercedes an den Daniel Ricciardo op Red Bull fort.De Kimi Räikkönen um zweete Ferrari muss sech duerch e Fuerfeeler an der leschter Ronn mat der 6. Plaz zefridde ginn.Den Depart vum Grousse Präis vum Aserbaidchan zu Baku ass e Sonndeg um 14.10 Auer eiser Zäit.