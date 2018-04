© Bob Leven

Bei schlechtem Wieder hunn d'Spectateuren e Samschdeg den Owend fir den Optakt vum 23. Spilldag e schwaachen Derby tëscht dem Racing an dem RM Hamm Benfica gesinn. Um Enn gewënnt de Racing mat 1:0 géint den RM Hamm Benfica. Hamm verpasst domadder wichteg Punkte géint den Ofstig, well nach ass een net gerett. De Racing steet am Mëttelfeld, sou datt d'Ekipp vum Patrick Grettnich och déi nächst Saison nees an der héchster Divisioun spillt.An der éischter Hallschent war de Rhythmus tëscht béiden Ekippen net héich an et gouf kaum Golchancen. An der 37. Minutt huet sech dunn den Da Mota een Häerz geholl an den 1:0 fir de Racing markéiert. Op der lénker Säit war de Spiller vun der Lokalekipp un de Ball komm, hien hat keng Optioun fir dësen ofzeginn an huet dat ronnt Lieder dunn aus 18 Meter wonnerschéin an de laangen Eck gesat. Kuerz virun der Paus hat dunn den RM Hamm Benfica eng éischt gutt Chance. Dem Yao säi Ball ass awer knapp iwwert d'Lat gaangen.No der Paus ass et weider eng ganz schwaach Partie bliwwen a keng Ekipp konnt sech richteg virum géigneresche Gol presentéieren. An der 63. Minutt hat Hamm de Ball an de Gol vum Racing gesat, ma den Arbitter hat opgepasst an huet de Gol net gezielt, well et Abseits war. An der 64. Minutt huet den Osmanovic vum Racing et aus der Distanz probéiert, ma säi Schoss aus 18 Meter war ze zentral a gouf paréiert. An der Nospillzäit huet hien et nach eng Kéier am Strofraum probéiert, dës Kéier ass de Ball knapp iwwert d'Lat gaangen. No 90 Minutten ass d'Partie mat 1:0 fir de Racing op een Enn gaangen.Um Sonndeg ass et den Derby tëscht der Fola an der Jeunesse. Tëscht den Escher Veräiner geet et ëm d'internationaalt Geschäft. Donieft geet et fir Rouspert, Stroossen a Rodange drëm wichteg Punkten ze sammelen. Déi dräi Veräiner trennen nëmmen 3 Punkten an der Tabell an et geet hei nach géint d'Relegatioun an den direkten Ofstig. Mat der US Esch steet deen éischten Ofsteiger fest.Union Titus Péiteng - F91 DiddelengStroossen - MunnerefUS Esch - DéifferdengFola - JeunesseHueschtert - Rouspert

Éirepromotioun

An der Éierepromotioun kéint sech e Sonndeg decidéieren, wien déi nächst Saison an der BGL Ligue spillt. Um 23. Spilldag hu Rëmeleng an d'Etzella Ettelbréck d'Chance den Opstig perfekt ze maachen. Rëmeleng geet zu Ierpeldeng ee Punkt duer an Ettelbréck muss beim FF Norden 02 gewannen, wa Käerjeng seng Partie och gewënnt.Hei d'Partien am Iwwerbléck:FF Norden 02 - EtzellaHesper - KäerjengMäertert-Waasserbëlleg - WolzUnion Käl/Téiteng - GréiwemaacherKanech - MamerMillebach - SandweilerIerpeldeng - Rëmeleng