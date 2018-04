D'Lëtzebuerger Nationalekipp am Rugby huet domadder hir 4 Partien an der europäescher Divisioun 2 Nord gewonnen.

© Screenshot

E Samschdeg den Owend huet d'Lëtzebuerger Rugby-Nationalekipp mat 35:16 géint Norwegen gewonnen.



Fir Lëtzebuerger gouf et domadder 4 Victoiren a 4 Matcher an der Europäescher Divisioun 2 Nord. Den éischte Match hat d'Ekipp aus dem Grand-Duché mat 18:3 géint Dänemark gewonnen. Déi zweet Partie huet ee mat 64:0 géint Estland gewonnen an an der drëtter Renconter gouf et géint Finnland eng 45:5-Victoire.

An der europäescher Divisioun 2 Nord steet Lëtzebuerg um Enn op der éischter Plaz a klëmmt domadder déi nächst Saison an déi europäesch Divisioun 1 Nord.