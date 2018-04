X

E Samschdeg an e Sonndeg war d’Coque fest an der Hand vun der Jugend. 12 Ekippe vu 4 verschiddenen Klipp. D’Sparta mat 4 a Steesel mat 2 haten hei d’Nues vir. Et goung also ëm de Youth Cup, dee sech jiddereen an d’Vitrinn stelle wollt.Bei de Mini gouf et d’Affiche tëschent deenen 2 genannten Ekippen. Eng Partie, déi laang equilibréiert war a wou sech näischt geschenkt gouf. D’Sparta ass awer mat méi Reussite opgetrueden.Vill Feeler an onroueg Elteren op der Tribün hunn d’Jongen natierlech nach méi nervös gemaach.Et war ausgeglach bis d'Paus an d’Sparta huet de Match vum 3.Véierel u geréiert. Steesel koum zwar nach emol bäi, mee an de leschten Minutten huet d’Sparta konnten déi decisiv Schlussoffensiv lancéieren, fir sech um Enn mat 49 op 37 ze behaapten.Nach emol freeë konnt sech d’Sparta bei de Scolairen. An der Partie géint Contern huet d’Ekipp a Rout näischt ubrenne gelooss an den ABC war net an der Lag dem Philippe Giberti seng Bouwen ënner Drock ze setzen. An och déi zweete Coupe bei de Jonge goung no dëser 68:40-Victoire un d’Sparta.Aller guten Dinge sind 3, well och d'Cadeten hunn hir Finall konnte fir sech entscheeden. De Géigner vun Esch mam Ben Kovac war zwar de Favorit, mee den Alexis Kreps hat een exzellenten Plang ausgeschafft, fir deenen Escher a Blo ee Been ze stellen.An enger laang serréierter Partie an e puer flott erausgespillten Aktiounen vun der Sparta konnte si dës Finall verdéngt mat 84:76 fir sech entscheeden.Bei de Filette konnt sech den T71 géint de BC Mess behaapten. Hiefenech - Steesel huet et bei den Filles Scolaires geheescht. D’Meedercher vun der Amicale a Mof wollten dës Coupe onbedéngt.Mee Hiefenech war do natierlech net domatten averstanen. Et ass hin an hier gaangen a béid Ekippen hate keng Angscht virum Public, déi ferm Kaméidi gemaach hunn.Hiefenech huet sech awer liicht besser aus der Affär gezunn an hat 10 Minutte viru Schluss een 10 Punkte-Polster, dee si net méi wollten hierginn. Dëst ass hinnen och souverän gegléckt, sou dass si sech um Enn behaapte konnten.Um 18 Auer gouf déi lescht Partie lancéiert an hei hunn d'Cadette vun der Sparta géint Walfer gespillt. Walfer huet hei mat 107 op 33 gewonnen.