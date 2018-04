© Archiv

E Samschdeg war de Bob Haller bei der zweeter Manche vun der World Triathlon Series zu Hamilton op Bermuda am Asaz. Um Programm stoung een Triathlon iwwert déi olympesch Distanz, dat heescht 1500 Meter Schwammen, 40 Kilometer Vëlofueren an 10 Kilometer zum Schluss nach Lafen.Nom Schwammen hat et nach gutt fir de Lëtzebuerger ausgesinn, mat nëmme 40 Sekonne Réckstand op d'Spëtzeleit ass de Bob Haller op de Vëlo geklommen. Am Verlaf vum Vëlofueren konnt de Lëtzebuerger op d'Spëtzt opschléissen, ma 1 Kilometer virum Wiessel op d'Lafen ass de Bob Haller gefall. De Belsch van Riel an den Italiener Fabian hu sech an enger Descente beréiert, si gefall an de Lëtzebuerger konnt eng Chute och net méi evitéieren.De Bob Haller huet d'Lafen duerno nach an Ugrëff geholl, ma d'Moral war no der Chute net méi déi allerbescht, dobäi sinn nach Schürfwonne komm, sou datt de Lëtzebuerger um Enn opginn huet.D'Victoire huet sech no 1 Stonn 54 Minutten a 47 Sekonnen den Norweger Casper Stornes geséchert. Um Podium stoungen nach seng zwee Landsmänner de Kristian Blummenfelt an de Gustav Iden. Si haten e Réckstand vun 21 Sekonnen respektiv 23 Sekonnen.D'Nummer 1 op der Welt, de Mario Mola, gëtt de 4. op 58 Sekonnen.