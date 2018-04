Um Samschdeg de Mëtteg war et an der Schwämm zu Diddeleng un deene ganz Kleng déi éischt Erfarungen an enger Kompetitioun am Waasser ze sichen.

Kids Cup am Schwammen (28.04.2018) Et waren d`Veräiner Diddeleng, Monnerech an Déifferdeng déi e Samschdeg op déi zweet Manche vum Kids Cup am Schwammen invitéiert haten.

Bei de Kanner am Alter vu 6 bis 10 Joer, déi un de Depart gaange sinn, geet et virun allem drëm, ouni Drock a Stress eng éischte Kéier eng Course ze schwammen.



