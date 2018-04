Am Spëtzematch tëscht der Escher Fola an der Jeunesse Esch gouf et e Sonndeg kee Gewënner. Den F91 konnt d'Partie géint Péiteng dréinen a wënnt mat 3:1. Rouspert verdéngt mat 3:1 zu Hueschtert an Déifferdeng klappt d'US Esch mat 3:0. Stroossen klappt Munneref mat 2:1.

Hueschtert - Rouspert 1:3

© Usch Thommes

Rouspert ass besser an d'Partie komm an hat direkt zwou Geleeënheete fréi an der Partie duerch de Jeff Lascak. Béid Kéieren ass de Ball awer laanscht de Gol gaangen.Hueschtert huet sech schwéier gedoen an d'Partie ze kommen, d'Ekipp vum Trainer Henri Bossi hat de richtegen Tratt net fonnt. Dëst gouf dunn an der 22. Minutt bestrooft, well do konnt Rouspert verdéngt a Féierung goen. De Bartsch huet sech op der rietser Säit gutt duerchgesat, huet de Ball an d'Mëtt op de Lascak ginn, deen nëmmen d'Lat getraff huet, ma am Noschoss huet de Gaspar per Kapp getraff.An der 36. Minutt huet de Gaspar dunn nach een dropgesat. De Weirich huet de Lascak lancéiert, deen de Ball eriwwergeluecht huet fir de Gaspar an dee konnt de Pleimling eng zweete Kéier e Sonndeg bezwéngen.Och nom Säitewiessel war Rouspert déi besser Ekipp. De Bertoux huet hannen de Ball verluer, dat géint de Jeff Lascak, deen dunn eleng virum Pleimling stoung. De Rousperter Stiermer huet de Pleimling um falsche Fouss erwëscht a konnt op 3:0 stellen.Hueschtert konnt nach eemol duerch de Bouchtibi op 1:3 verkierzen, mee um Enn wënnt Rouspert verdéngt mat 3:1 géint Hueschtert.

Fola - Jeunesse 1:1

E Sonndeg stoung och nees den Escher Derby um Programm. Ënnert den Ae vum Jeff Strasser, dem Luc Holtz an dem Paul Philipp huet d'Fola d'Ufanksphas vun der Partie dominéiert. An der 8. Minutt hat den HAdji eng déck Geleeënheet, fir seng Faarwen a Féierung ze bréngen, ma de Buteur vun der Escher Fola huet de Ball op d'Lat gesat.Nëmme kuerz méi spéit eng weider 100%-Chance fir den Hadji, ma op een Neits versoen him d'Nerven. D'Fola hat weider ganz gutt Chancen, mee si hunn dës net genotzt a wann een déi net notzt, gëtt ee bestrooft, esou och hei.An der 45. Minutt huet nämlech den N'Diaye ewéi aus dem Näischt markéiert. De Buteur vun der Jeunesse konnt sech géint den Defenseur behaapten a stoung virum Hym am Gol vun der Fola an op eemol ass de Ball am Gol vun der Fola gelant.An der 65. Minutt konnt d'Fola dunn awer ausgläichen, dat duerch een Eelefmeter vum Corentin Kocur. Virdrunner hat de Sommer am Gol vun der Jeunesse de Corral vun dee Bee geholl.Béid Ekippen hu probéiert, fir d'Partie zu senge Gonschten ze dréinen, ma och wann et offensiv vill flott Aktioune gouf, esou ass awer kee Gol méi gefall, esou dass et um Enn 1:1 ausgeet.

US Esch - Déifferdeng 0:3

Déifferdeng war vun Ufank un déi besser Ekipp an dat hu si an der 6. Minutt definitiv ënnerstrach, well do konnt de Perez si a Féierung bréngen. De Vandenbroeck huet de Franzoni iwwer d'Säit geschéckt, deen huet de Ball perfekt an d'Mëtt geflankt, wou de Perez de Ball erakäppe konnt.An der 29. Minutt huet Déifferdeng eng zweete Kéier zougeschloen. De Gilles Bettmer huet ee Fräistouss an de Strofraum bruecht an do huet de Jänisch de Ball mam Kapp erageschoss.Selwer markéieren, kann de Gilles Bettmer awer och. Den Almeida bréngt de Ball an d'Mëtt, de Perez léisst de Ball duerch fir de Bettmer, deen de Ball ongehënnert an de Gol schéisse konnt. Mat dëser klorer an héichverdéngter Féierung ass et dunn och an d'Paus gaangen.

Stroossen - Munneref 2:1

© Michele Pugliese

D'Spectateuren zu Stroossen hunn an der éischter Partie kee wierklech animéierte Match gesinn. Souwuel d'Lokaleekipp, ewéi och d'Gäscht ware gutt an hirer Defense opgestallt an awer net präzis genuch an hirem Opbau.Ee Gol kruten d'Leit zu Stroossen dunn awer nach an der éischter Hallschent ze gesinn. No engem Corner huet de Soares de Ball op d'Lat gekäppt, vun do aus ass de Ball virun de Féiss vum Andy May gelant an deen huet mat engem secken, flaache Schoss fir den 1:0 gesuergt.Stroossen huet an der zweeter Hallschent dunn awer eng Äntwert fonnt. De Lourenco konnt an der 71. Minutt nämlech ausgläichen. De Schulz huet de Lourenco am Strofraum ugespillt, deen huet aus gudder Positioun de Ball an de Gol geschoss an huet dem Golkipp keng Chance gelooss.5 Minutte méi spéit dunn esouguer d'Féierung fir d'UNA Stroossen. De Runser zerwéiert dem Agovic de Ball um Plateau an dee markéiert den 2:1, wat gläichzäiteg och d'Schlussresultat war.

Péiteng - F91 Diddeleng 1:3

Péiteng konnt Diddeleng fréi iwwerraschen, well no 8 Minutte stoung et 1:0 fir d'Haushären. No enger Flank vum Avdusinovic huet de Bojic de Gol markéiert. Péiteng huet gudde Fuutball gespillt, ma déi Diddelenger waren net ofzeschreiwen.An der 36. Minutt huet d'Diddeleng Liewensversécherung dunn nees zougeschloen. Den Dave Turpel huet ee Lach an der Péitenger Defense gesinn, huet et eleng probéiert a gouf och belount mam Ausgläich.Mam 1:1 goufen och d'Säite gewiesselt. An der 2. Hallschent war Diddeleng du besser am Spill a si hunn de Kommando iwwerholl. An der 66. Minutt hu si dunn ee weidere Feeler vun de Péitenger ausgenotzt, fir a Persoun vum Ibrahimovic op 2:1 ze stellen.Nëmme 4 Minutte méi spéit du praktesch d'Entscheedung, well den Turpel huet mat sengem zweete perséinleche Gol vum Dag den 3:1 markéiert.