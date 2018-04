© afp

Fir Mainz war an dëser Phas vun der Saison all Punkt wichteg, well si sinn nach voll dran am Ofstigskampf a si wollten e Sonndeg géint Leipzig onbedéngt punkten, virun allem elo wou den HSV nees méi no erukomm war.Mainz ass engagéiert opgetrueden, si hu gewisen, dass si wëllen, ma nach hu se vill individuell Feeler gemaach. An der 27. Minutt gouf et dunn awer eng favorabel Decisioun aus Siicht vu Mainz. De Muto gouf am Strofraum ugespillt, huet sech gedréint a gouf vum Upamecano geluecht an esou gouf et Eelefmeter fir Mainz. Den De Blasis ass ugetrueden an hien huet getraff, ma do war nawell Gléck dobäi, well de Gulacsi war nach mam Fouss um Ball.Mat dësem Stand ass et dunn och an d'Paus gaangen. Et war eng glécklech Féierung zur Paus aus Siicht vun de Mainzer, well d'Ekipp vu Leipzig war besser an hat déi besser Chancen an dëser Partie.An der zweeter Hallschent war d'Partie laang oppen, ma an der Schlussphas huet Mainz dunn direkt zweemol zougeschloen an d'Partie duerch Goler vu Maxim a Baku fir sech entscheet.Domat wënnt Mainz mat 3:0 a sammelt ganz wichteg Punkten a steet elo net méi op enger Ofstigsplaz.