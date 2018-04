© Guy Seyler

Am Basket stoung um Sonndeg déi 1. Finall tëscht der Etzella Ettelbréck an der Amicale Steesel um Programm. Gespillt gouf an der Pattonstad.Amwollten direkt béid Ekippe weisen, wat se drop hunn an esouwuel Steesel ewéi och d'Etzella hu mat engem Dräier ugefaangen. Offensiv war et ee ganz gudden 1. Véierel vun den zwou Ekippen, mat liichte Virdeeler op Säite vun der Amicale, déi einfach méi gescheit gespillt hunn an déi richteg Wërf geholl hunn. Virun allem wat d'Dräier ugeet, waren déi Steeseler méi effektiv, esou stoung et um Enn vum 1. Véierel 26 op 24 fir d'Amicale vu Steesel.Steesel ass dunn awer besser an denerakomm, mat engem 7:1-Laf konnte si sech liicht ofsetzen. Mat engem eegenen 8:1-Laf konnt d'Etzella d'Partie nees oppe gestalten, mä do koum nees eng ganz staark Phas vun der Amicale Steesel, déi duerch een immens flott Offensivspill séier Punkte markéiere konnten. Och an der Defense stounge si gutt an hunn d'Etzella gezwongen, fir vill Feeler ze maachen, an esou hat een an der Paus eng kloer Avance vun 11 Punkten, dat beim Stand vun 48 op 37.Beimstoung d'Etzella ënner Drock: Si huet musse reagéieren, fir d'Heft net ganz aus der Hand ze ginn. A si huet gekämpft. Am Ufank huet et zwar net esou ausgesinn, wéi wann déi Ettelbrécker méi no erukomme kéinten, ma duerch vill Asaz stoung et op eemol 59:62, d'Avance vun der Amicale war op 3 Punkte geschmolt, d'Etzella war nees drun. Reaktioun Steesel: een Dräier! Géigereaktioun Etzella: och een Dräier! Ganz enk goung et weider a mat engem klengen Avantage vun 2 Punkte fir d'Gäscht ass deen drëtte Véierel op en Enn gaangen: 65:67 ... also alles nees op!Denass nervös ugaangen: Béid Ekippen hu sech belauert, d'Etzella huet d'Amicale net fortzéie gelooss, ma Steesel huet Ettelbréck awer och ëmmer e bëssen op Distanz gehalen ... Dat war awer op Risiko gespillt, well den Ecart louch ëmmer nëmmen tëscht 3 a 6 Punkten. Et war also nach alles dran! Béid Ekippen hu sech een Ament eng ganz Partie Feelversich geleescht, wouvun awer keen esou richteg profitéiere konnt - bei 76:80 ass riets wéi lénks äifreg derlaanscht geschoss ginn.Dunn: OP eemol nach just 79:80 aus Ettelbrécker Siicht, Steesel trëfft am Géigenzuch net, d'Etzella och net an esou goung et nach e bëssen hin an hier, bis dunn dunn d'Etzella laanschtgezunn ass: 81:80, wat d'Amicale mat engem Dräier gekontert huet. Op Ettelbrécker Säit blouf du bei engem Dräierversuch, esou datt d'Amicale kuerz viru Schluss zwee Punkten Avance hat.An de leschte Sekonne gouf et eng Rëtsch Fräiwërf: Iwwerdeems d'Etzella hir net verwandele konnt, huet d'Amicale hir eragesat, esou datt si e puer Sekonne viru Schluss 85:81 am Avantage war.Dobäi ass et och bliwwen, esou datt Steesel déi 1. Finall an der Best-of-5-Serie gewënnt.Déi eenzel Véierelen am Iwwerbléck:Etzella 24 / 13 / 28 / 16 - 81Amicale 26 / 22 / 19 / 18 - 85