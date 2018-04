© afp

An der englescher Premier League huet tëscht Manchester United an Arsenal London alles no engem Remis ausgesinn. De Pogba konnt d'Red Devils zwar an der 16. Minutt a Féierung bréngen, ma de Mkhitaryan konnt an der 51. Minutt ausgläichen. Dunn an der 90. Minutt huet de Fellaini den 2:1 fir Manchester United geschoss, fir domat d'Partie ze gewannen.An der zweeter Partie e Sonndeg konnt sech den Tabelleleader Manchester City kloer mat 4:1 géint West Ham behaapten. De Sané, de Gabriel Jesus an de Fernandinho konnte fir Manchester City markéieren an den Zabaleta vu West Ham huet mat engem Selbstgol och nach nogehollef. Dass de Cresswell dotëscht ee Gol markéiere konnt, huet der Ekipp vu London net vill genëtzt.