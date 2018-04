Out fir d'Gladiators vun Tréier an der Halleffinall vun de Basket Playoffs an der zweeter däitscher Bundesliga.

De Veräin ëm de Lëtzebuerger Thomas Grün huet e Sonndeg 75 op 97 géint Crailsheim verluer an zitt domat an der Best of Five Serie 1:3 de Kierzeren.

Domat verpasst Tréier och den Opstig an déi éischt Bundesliga.