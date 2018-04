Den J.J. Redick an d'Philadelphia 76ers konnte sech souverän fir déi nächst Ronn qualifizéieren. © afp

An der Eastern Conference konnte sech wéi erwaart déi 4 stäerkst Ekippen aus der Regular Season och an de Playoffs duerchsetzen, och wa si e puer Problemer haten. D'Cavaliers konnte sech mat 4:3 géint d'Pacers duerchsetzen, d'Celtics eliminéieren d'Bucks mat 4:3, d'Raptors wannen hir Serie mat 4:2 an d'Philadelphia 76ers si mat engem 4:1 am beschten duerch hir Serie komm.An der Western Conference gouf et awer zwou Iwwerraschungen. Oklahoma gouf nämlech vun de Utah Jazz eliminéiert a Portland ass kloer géint New Orleans erausgeflunn. Wéineg Problemer haten déi zwee Favoritten. D'Rockets wanne mat 4:1 géint Minnesota an d'Golden State Warriors eliminéieren d'San Antonio Spurs mam nämmlechte Resultat.

Eastern Conference

Déi bescht Ekipp aus der Regular Season, d'Toronto Raptors hu sech fir d'Conference-Semifinals qualifizéiert, dat duerch eng 4:2-Victoire an der Best-of-seven-Serie géint d'Washington Wizards. Ma esou einfach, ewéi erwaart, war et net fir d'Raptors. Ugefouert vum DeMar DeRozan haten d'Raptors awer ee gudde Start an d'Serie erwëscht. Si konnten déi éischt zwou Partië gewannen an haten d'Wizards du wuel ënnerschat. Den John Wall an de Bradley Beal vu Washington hunn zwee ganz gutt Matcher gespillt a konnten d'Serie esou egaliséieren. Am 5. Match hunn d'Raptors dunn awer nees d'Kontroll iwwerholl. Mat 32 Punkte vum DeRozan an engem Double-Double vum Jonas Valenciunas konnte si nees a Féierung goen. An der leschter Partie sinn 32 Punkte vum Bradley Beal dunn net duergaangen, fir ze gewannen, esou dass d'Ekipp vun Toronto d'Serie mat 4:2 gewënnt.D'Cleveland Cavaliers hu sech mat "Ach und Krach" fir d'Conference-Semifinals qualifizéiert. Um Enn konnte si 4 Partië gewannen an d'Indiana Pacers der nëmmen 3. Et hat schonns schlecht ugefaange fir d'Cavs, well déi éischt Partie hat ee mat 90 op 98 verluer. Nodeems si ausgläiche konnten duerch eng 100:97-Victoire waren et awer nees d'Pacers, déi duerch eng eege Victoire a Féierung gaange sinn. Déi zwou nächst Partië konnt d'Ekipp ëm de Superstar Lebron James knapps gewannen, ier si am 6. Match eng haart Néierlag hu missen akzeptéieren. Hei hat Indiana, ugefouert vum Victor Oladipo, Cleveland komplett dominéiert. Si hu profitéiert vun där schlechter Defense vun de Cavaliers a konnte méi wéi kloer mat 121 op 87 gewannen. An der leschter an entscheedender Partie huet de Lebron James dunn alles dru gesat, fir déi nächst Ronn ze erreechen. Hien huet 45 Punkte markéiert, war de beschte Spiller um Terrain an huet ee ganz groussen Deel zur 105:101-Victoire bäigedroen.Déi jonk Ekipp vu Philadelphia konnt an der éischter Ronn vun de Playoffs iwwerzeegen. Si konnte sech an der Best-of-seven-Serie mat 4:1 géint d'Miami Heat behaapten. Si hu schonns direkt an der éischter Partie gewisen, dass dëst Joer mat hinnen ze rechnen ass. Si konnten dës Partie nämlech kloer mat 130 op 103 behaapten. Déi zweet Partie konnt Miami zwar gewannen, ma dono waren d'76ers net méi opzehalen. Virun allem de Joel Embiid, de Ben Simmons an den J.J. Redick hate groussen Undeel um Erfolleg vun de 76ers. An där Form wäert déi jonk Trupp vu Philadelphia schwéier ze schloe sinn.Fir d'Boston Celtics war et géint d'Milwaukee Bucks nawell enk ginn. An enger ganz flotter an enker Serie konnte si sech um Enn mat 4:3 behaapten. Boston war zwar gehandicaped duerch den Ausfall vum Spillmaacher Kyrie Irving, ma nawell huet Milwaukee eng ganz gutt Serie gespillt. Schonns an der éischter Partie huet ee gesinn, dass et eng ganz enk Affär géing ginn, well hei huet et schonns missen an d'Verlängerung goen, dat nodeems de Khris Middleton bei nëmme méi enger hallwer Sekonn Rescht op der Auer ee wahnsinnegen Dräier geschoss huet, fir d'Verlängerung ze erzwéngen. An der Verlängerung konnt Boston dunn awer mat 113 op 107 gewannen. Fir d'Bucks war virun allem entscheedend, dass den Giannis Antetokounmpo fit war an deen huet fir vill Kappzerbrieches bei de Celtics gesuergt. Um Enn konnt de Favorit vu Boston sech dunn awer duerchsetzen a steet an der nächster Ronn.Toronto Raptors (1) - Cleveland Cavaliers (4)Boston Celtics (2) - Philadelphia 76ers (3)Och dës Matcher ginn am Modus Best-of-seven gespillt. Dëst sinn elo d'Conference-Semifinals an dono stinn dann d'Conference-Finals um Programm.

Western Conference

D'Minnesota Timberwolves, déi esou just de Sprong an d'Playoffs gepackt haten, kruten et mam grousse Favorit, de Houston Rockets ze dinn. Laang haten d'Timberwolves et net an d'Playoffs gepackt an et sollt och dëst Joer fréi eriwwer sinn, well den James Harden an d'Rockets haten do eppes dogéint. Den Harden huet an de 5 Matcher géint d'Timberwolves am Duerchschnëtt iwwer 30 Punkte geheit an huet domat de Grondstee fir ee Weiderkomme geluecht. D'Rockets gewannen d'Serie mat 4:1 géint déi jonk Ekipp vu Minnesota an hu bewisen, dass si ee ganz grousse Favorit op den Titel dëst Joer sinn.Eng klenger Iwwerraschung gouf et an der Serie tëscht Oklahoma a Utah. Hei konnt d'Ekipp ëm de Rookie Donovan Mitchell d'Starekipp vun Oklahoma eliminéieren. De Russell Westbrook, de Paul George an de Carmelo Anthony, dräi grouss Nimm bei OKC an an der NBA, si konnten den Out am éischten Tour vun de Playoffs net verhënneren. Thunder konnt zwar den éischte Match gewannen an esou a Féierung goen, mee dono konnten d'Utah Jazz 3 Partien hannertenee gewannen, fir an der Serie mat 3:1 a Féierung ze goen. Virun allem de jonken Donovan Mitchell an den Teamgeescht konnt iwwerzeegen op Säite vu Utah. De Russell Westbrook war sengersäits mat deen eenzegen, dee bei Oklahoma iwwerzeege konnt, ma och wann hien am Game 6 mat 46 Punkten dee beschte Spiller vum Match war, esou konnt den Donovan Mitchell 38 Punkte markéieren an d'Zesummespill als Ekipp huet bei Utah einfach besser funktionéiert, esou dass si d'Serie 4:2 gewanne konnten.Eng gréisser Iwwerraschung gouf et dunn awer tëscht Portland an New Orleans. Portland war an der Regular Season déi drëttbescht Ekipp aus der Western Conference, ma an de Playoffs wollt et net esou richteg lafen. Um Enn gouf et géint d'Pelicans mam Star Anthony Davis 4 Defaiten um Stéck, esou dass d'Aventure Playoffs séier een Enn fonnt huet. D'Trio ëm den Anthony Davis, Rajon Rondo a Jrue Holiday war einfach net ze stoppen. Den Davis an den Holiday hu fir d'Punkte gesuergt an de Rondo huet d'Viraarbecht geleescht. Bei Portland konnten den Damian Lillard an de CJ McCollum net déi néideg Leeschtung opbréngen, fir entscheedend an déi verschidde Matcher anzegräifen.De Champion vum leschte Joer, d'Golden State Warriors konnte sech ewéi erwaart fir déi nächst Ronn qualifizéieren. An der Best-of-seven-Serie hu si sech mat 4:1 géint d'San Antonio Spurs duerchgesat, dat obwuel de Spillmaacher, de Stephen Curry blesséiert gefeelt huet. Ma den amtéierende Champion huet natierlech mam Kevin Durant a mam Klay Thompson zwee weider ganz gutt Scorer an hire Reien an och den Draymond Green huet géint d'Spurs op een Neits gewisen, dass hien op ganz héijem Niveau spille kann. D'Warriors si relativ souverän duerch d'Matcher komm a kënne sech weiderhin Hoffnungen op d'Titelverdeedegung maachen.Houston Rockets (1) - Utah Jazz (5)Golden State Warriors (2) - New Orleans Pelicans (6)Och dës Matcher ginn am Modus Best-of-seven gespillt. Dëst sinn elo d'Conference-Semifinals an dono stinn dann d'Conference-Finals um Programm.