Zu Estoril huet den Haapttableau beim ATP-Tournoi ugefaangen. De Gilles Muller (ATP-28) huet an der éischter Ronn, als Tête de série 4, e Fräilous.

E Bild vum leschte Joer zu Estoril.

Am zweeten Tour kritt de Lëtzebuerger Sportler vum Joer et mat engem US-Amerikaner ze dinn, entweder mam Tennys Sandgren (ATP-51) oder mam Frances Tiafoe (ATP-64). Virun 12 Méint war de 34 Joer ale Spiller vun der Spora déi éischte Kéier a senger Karriär bei engem ATP-Tournoi op Sand bis an d'Final komm.