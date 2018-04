Op der Ekippe-Weltmeeschterschaft am Dëschtennis zu Halmstad a Schweden gouf et an der ieweschter Divisioun déi 1. Victoire fir déi Lëtzebuerger Dammen.

© Val Wagner

D'Sarah de Nutte a Co. wannen 3:1 géint Brasilien. Virdru goufen et zwou Defaiten, an zwar 0:3 géint Südkorea an 2:3 géint Thailand, d'Nummer 16 op der Welt.

An der zweeter Divisioun hunn d'FLTT-Häre sech 1:3 géint de Kasachstan an 0:3 géint Spuenien misse geschloen ginn.