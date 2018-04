Am leschte Match vum 23. Spilldag gewënnt den Zweeten an der Tabell Nidderkuer 1:0 géint den Zweetleschte Rodange.

© Mike Kinn

Ënnert schwierege Wiederkonditiounen hate béid Equippe ugangs Schwieregkeeten, de Ball lafen ze loossen. De Progrès war dem 1-0 eng Grëtz méi no, Rodange hat Problemer, d'Fligelstiermer vum Progrès a Schach ze halen.No engem Corner vum Kerger huet de Karapetian Richtung Gol gekäppt an den Silva huet de Ball duerchflutsche gelooss: 1:0.Nidderkuer hat déi éischt 45 Minutte kontrolléiert a si verdéngt mat dëser Féierung an d'Kabinne gaangen. Rodange hat grouss Schwieregkeeten, fir sech iwwerhaapt Chancen erauszespillen.An der 2. Hallschent war Rodange nach ëmmer onpräzis, mee ganz engagéiert. Nidderkuer huet sech manner konzentréiert wéi am Ufank.Rodange huet alles versicht, fir e Punkt ze krazen, Nidderkuer krut sech phaseweis guer net méi fräigespillt. Et sollt awer net duergoen um Enn: Et ass beim Score vun 1:0 bliwwen.