D'Ni Xia Lian (WR-51) huet hir Partie géint d'Solja Petrissa (WR-59) mat 1:3 verluer. An der zweeter Partie war d'Sarah de Nutte gefuerdert (WR-61). Si huet sech knapp mat 2:3 géint d'Sabine Winter (WR-57) misse geschloe ginn. An der drëtter Partie war et um Danielle Konsbruck (WR-296). Och hei gouf et eng 2:3-Defaite géint d'Nina Mittelham (WR-72).