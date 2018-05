© Maya & Robert Straus (Archiv)

Am Dammebasket ginn d'Halleffinalle vum Championnat am Modus Best-of-three gespillt. An der Serie leien d'Musel Pikes an d'Amicale Steesel mat 1:0 a Féierung.D'Musel Pikes hunn en Dënschdeg den Owend mat 75:61 beim T71 Diddeleng gewonnen. Am éischte Véierel war et tëscht béiden Ekippen enk an et stoung 18:16 aus Siicht vun de Pikes. Am zweete Véierel ass et dem Veräin vun der Musel gelonge sech weider ofzesetzen a mat engem Virsprong vun 35:29 ass et an d'Paus gaangen. Dem T71 Diddeleng ass et no der Paus net gegléckt de Match ze dréinen. An de leschten 10 Minutte hunn d'Musel Pikes du fir d'Decisioun gesuergt, sou datt si um Enn mat 75:61 gewannen.Keng Chance huet d'Amicale Steesel en Dënschdeg den Owend Konter gelooss. Den Titelverdeedeger huet mat 79:54 gewonnen. Vun den éischte Sekonnen un huet ee gewisen, wien déi besser Ekipp ass. No 10 Minutte loung den Titelverdeedeger scho mat 24:10 a Féierung. Bis d'Paus ass de Virsprong weider gewuess an et stoung 46:22. Och an der zweeter Hallschent huet d'Amicale net nogelooss. 10 Minutte viru Schluss stoung et 61:31. Am leschte Véierel huet d'Steesel e bëssen erausgeholl, a Konter konnt de Réckstand liicht verkierzen. Um Enn gëtt et awer eng kloer 79:54-Victoire fir d'Amicale Steesel.E Freideg den Owend ginn déi zweet Halleffinalle gespillt. Hei kënnen d'Musel Pikes an den T71 Diddeleng da schonn den Ticket fir d'Finall léisen.