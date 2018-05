X

🙌 ¡¡Jugaremos en Kiev nuestra cuarta FINAL de CHAMPIONS en cinco años!! 🏆 #APorLa13 | #HalaMadrid pic.twitter.com/LBw0iLrQ2W — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) May 1, 2018

Den 2:2 vum James (01.05.2018) ....

Bayern München hat den Allermatch géint Real Madrid mat 1:2 doheem verluer. En Dënschdeg den Owend ass den däitsche Rekordchampion net iwwert een 2:2-Remis géint Real Madrid erauskomm. Bayern München ass domadder eliminéiert an d'Ekipp vum Zidane steet nees an der Finall an huet d'Chance, den Titel an der Champions League ze verdeedegen. Wien de Géigner ass, steet nach net fest. Dës Decisioun fält e Mëttwoch den Owend tëscht der AS Roum a Liverpool. Liverpool hat den Allermatch mat 5:2 gewonnen.De Retourmatch tëscht Real Madrid a Bayern München war vun Ufank un op engem ganz héijen Niveau. Et huet dann och net laang gedauert, bis den éischte Gol gefall ass. De Kimmich war et, deen den däitsche Rekordchampion an der 3. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht huet. De Müller konnt ongehënnert an de Strofraum flanken an do kruten d'Verteideger vu Real Madrid net richteg gekläert, sou datt de Ball bei de Kimmich komm ass, an deen huet aus kuerzer Distanz dat ronnt Lieder an de Filet gesat.D'Féierung vun de Münchener sollt awer net laang halen. An der 11. Minutt huet de Benzema nämlech fir den 1:1 gesuergt. Dem Gol virausgaange war ee Pass vum Kovacic iwwer 40 Meter op déi lénks Säit bei de Marcelo, dësen huet de Kimmich stoe gelooss, de Ball an de Strofraum geflankt an do stoung de Benzema prett, fir de Ball mam Kapp an de Gol ze käppen.Den Tempo war weider ganz héich an et gouf ëmmer nees op béide Säite gutt Méiglechkeeten. Insgesamt hat Bayern München méi vum Match, hat och méi geféierlech Chancen, ma an der Paus stoung et 1:1. Sekonne virun der Paus hat Real Madrid Gléck, datt den Arbitter een Hands vum Marcelo am Strofraum net gesinn huet an et keen Eelefmeter fir Bayern München ginn ass.Déi zweet Hallschent huet fir Bayern München ganz schlecht ugefaangen. D'Ekipp vum Heynckes huet Real Madrid nämlech den 2:1 geschenkt. Den Tolisso wollt de Ball mat engem Réckpass bei den Ulreich ginn, ma de Keeper vu München wousst net richteg wat mam Ball maachen, sou datt hie laanscht de Ball gerutscht ass an de Benzema de Ball nëmmen nach huet missen an den eidele Gol schéissen.Den FCB huet nom weidere Réckstand net opginn. De Veräin aus Däitschland hat zwar ëmmer nees Problemer d'Ekipp vum Zidane ënnert Kontroll ze halen, ma si waren och ëmmer nees geféierlech. An der 51. Minutt huet den Navas e Schoss vum Alaba aus 17 Meter op der Linne paréiert. An der 54. Minutt huet de Ronaldo de Ball aus kuerzer Distanz iwwert de Gol gesat.An der 63. Minutt huet de James du fir den 2:2 gesuergt. De Varane hat den éischte Schoss vum James nach geblockt, ma de Kolumbianer huet nogesat an huet de Ball aus spatzem Wénkel iwwert d'Linn gedréckt.Real Madrid ass nom 2:2 nervös ginn an et huet am Strofraum ëmmer nees gebrannt. Bayern München huet bis déi lescht Sekonnen alles no vir gehäit, ma et ass hinne kee weidere Gol méi gegléckt, sou datt Real Madrid an der Finall steet.