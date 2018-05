Den 43 Joer ale fréiere Footballproffi ass vun elo un net méi am Krankeschäin. Den Trainer vum 1.FC Kaiserslautern hat jo wéinst temporären Häerzrythmusstéierungen duerch eng iwwergaange Gripp, déi lescht Wochen missen pausen. Um Betzenberg war de Lëtzebuerger Rekordnationalspiller dunn op der Trainerbänk vum Michael Frontzek ersat ginn. Zanter dem leschte Freideg steet den 1.FCK jo als éischten Ofsteiger an der 2. Bundesliga fest. De Frontzek huet e Kontrakt fir déi zweet an déi drëtt Liga, de Strasser just fir déi zweet. De Kontrakt vum Lëtzebuerger hätt sech automatesch verlängert wann d’Rout Däiwelen an der 2. Bundesliga bliwwe wären.Wéi d’Zukunft vum Jeff Strasser ausgesäit, wäerten dann déi nächst Woche weisen. An den nächsten Deeg soll, eisen Informatioune no, e Gespréich tëscht deene Responsabelen vum 1.FC Kaiserslautern an dem fréiere Profi vun Lautern a Gladbach programméiert ginn, fir ze kucken ob a wéi et eventuell um Betzenberg kéint viru goen.