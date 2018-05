© pressphoto Archiv

D'Partie hat gutt ugefaange fir déi favoriséiert Ekipp vu Warschau. Mam Chris Philipps an der Startopstellung ass et hinne gelongen, fir an der 12. Minutt mat 1:0 a Féierung ze goen. Den Antolic ass iwwert déi riets Säit gaangen an huet eng Flank op den zweete Potto gespillt, wou den Niezgoda de Ball an de Gol gekäppt huet.An der 29. Minutt gouf et dunn esouguer den 2:0 fir d'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller. Erëm ass Warschau iwwer déi riets Säit komm. Déi Kéier hu si de Ball flaach an d'Mëtt gespillt, do huet ee Spiller vun Arka Gdynia de Ball onglécklech virun d'Féiss vum Cafu geluecht an deen huet aus kuerzer Distanz markéiert.An der 58. Minutt gouf d'Partie dunn ënnerbrach, well duerch déi vill Bengaloe kaum méi eppes ze gesi war ausser Damp. De Match ass dunn awer nees ugepaff ginn.De Soldecki konnt an der 99. Minutt zwar nach op 1:2 verkierzen, ma um Enn konnt Warschau de Match awer mat 2:1 gewannen, dat viru ronn 47.000 Spectateuren. Domat ass et deen éischten Titel an der Karriär vum Chris Philipps.