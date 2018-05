Cheerleading: Lëtzebuergerin op der Weltmeeschterschaft (02.05.2018) Normalerweis sinn et si, déi bei grousse Sportsevenementer d'Ekippen ufeieren, mee Cheerleading ass méi, wéi puer Danznummere vu sougenannten Pompon-Girls.

Déi lescht Deeg am Abrëll ginn zu Orlando a Florida traditionell d’Weltmeeschterschaften am Cheerleading ausgedroen. Iwwer 11.000 Cheerleader aus allen Ecke vun der Welt trieden hei mat hiren Nationalekippen, also als Länner géinteneen un, respektiv mat hire Veräiner an enger Zort Championsleague. D’Chris Welter huet sech mat hirem engleschem Team "Cheer Force Odyssey" fir d’Worlds 2018 qualifizéiert.D’Lëtzebuergerin huet virop mol selwer misse beweisen, wat se kann fir iwwerhaapt an der englescher Ekipp ugeholl ze ginn. Déi Escher Cheerleaderin konnt hei besonnesch duerch hir jorelaang Erfarung am Konschtturnen iwwerzeegen.Kraaft, Ausdauer, Power an Ausstralung si während engem Cheer-Optrëtt gefuerdert. Während 2 Minutten an 30 Sekonne mussen d’Cheerleader alles ginn. Dat ass dem "Team Cheer Force Odyssey" bei senger WM-Participatioun dëst Joer och gelongen.Och wa bei de Worlds dëst Joer keng Top Ten-Plaz fir d’Chris erausgesprongen ass, sou wëll déi jonk Lëtzebuergerin hiren Dram als Cheerleaderin bei internationale Competitiounen motivéiert weiderféieren.Bei der Weltmeeschterschaft dobäi ze sinn an an enger Arena virun 8.000 Spectateuren opzetrieden, eng onvergiesslech Erfarung fir d’Lëtzebuergerin.